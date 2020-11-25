ياسر الهضيبي: الوعي سلاح الشعب المصري الرادع لجائحة كورونا في موجتها الثانية

أكد الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس الشيوخ أن سلاح الوعي مازال هو السلاح الأمثل الذي تعتمد عليه مصر ومؤسساتها في محاربة فيروس كورونا كوفيد – 19، مشددًا أن الشعب المصري قادر على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وردع الموجة الثانية من الجائحة.

وأوضح الهضيبي أن هذا ما أكدته رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم التي وجهها إلى الشعب المصري وذلك في مواجهة أزمة جائحة كورونا التي تجتاح العالم وتنذر موجتها الثانية بخطر جسيم، قائلًا: "إن وعي الشعب واتباعه الإجراءات الاحترازية والوسائل الوقائية هو السلاح الوحيد لردع تداعيات تلك الجائحة على الدولة واقتصادها ومواردها البشرية أولًا ثم المادية".

وأضاف نائب رئيس حزب الوفد أنه على الرغم مما توصل إليه العلم فإنه لم يوجد حل أمثل من الالتزام والتحلي بالوعي في مواجهة الفيروس اللعين، فالحرص هو اللقاح أو المصل الوحيد الذي يمكن المواطنين من حماية أنفسهم.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة أن يتبع الجميع التدابير الوقائية وفي مقدمتها النظافة وارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي خاصة في الأماكن المغلقة، ومحاسبة المهملين المستهزئين بأرواحهم وأرواح الآخرين