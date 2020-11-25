رئيس الزمالك المعزول ينفي ما تداول بشأن مسحة لاعبي الزمالك (بيان)

يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور على عدم صحة التصريحات المنسوبة لرئيس النادي، بخصوص نتائج المسحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا للفريق الاول بالنادى.

وينفي نادي الزمالك كل الاخبار والتصريحات المنسوبة للمستشار مرتضى منصور رئيس النادي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بخصوص إعلانه نتائج مسحة الفريق الأول.

ويطالب النادي جماهيره بعدم الالتفات إلى الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، في ظل وضع إسم رئيس النادي في تصريحات ليست لها أي أساس من الصحة.

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ويوجه نادي الزمالك رسالة إلى جماهيره بدعم الفريق قبل المباراة الهامة في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، وعدم الالتفات إلى أي أخبار لا تخرج عن القنوات الإعلامية الرسمية للنادي.