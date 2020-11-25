الفرقاطة سجم الجلالة .. قطعة شبحية جديدة لحماية حدود مصر

جدة - نرمين السيد - الفرقاطة "سجم الجلالة"، هى واحدة ضمن فرقاطتين تعاقدت عليهما البحرية المصرية فى أغسطس الماضى مع دولة إيطاليا، كما أنه من المقرر تسليم الفرقاطة الثانية بحلول نهاية العام الجارى.





وتعد الفرقاطة الثقيلة سجم الجلالة ENS AL GALALA طراز فريم بيرجامينى FREMM Bergamini الشبحية الإيطالية، نسخة الأغراض العامة ذات القدرة المُعززة فى الدفاع الجوى وحرب السطح. وسجم هى اختصار لـ"سفينة جمهورية مصر" وENS اختصار لـ "Egyptian Navy Ship"، أو سفينة البحرية المصرية. وتتميز الفرقاطة فريم بيرجامينى بإزاحتها الثقيلة التى تصل إلى 6700 طن. وتمتلك الفرقاطة بيرجامينى رادار بعيد المدى طراز Kronos Grand Naval ذو مصفوفة المسح الإلكترونى النشط ، والذى يصل مداه إلى +300 كم. كما تتميز الفرقاطة بتسليحها القوى المتمثل فيما يلى: - 32 خلية إطلاق للصواريخ، والتى يمكنها إطلاق صواريخ Aster-30 للدفاع الجوى متوسط - بعيد المدى ، والبالغ مداها 120 كم، وصواريخ Aster-15 بمدى 30 كلم. - 8 صواريخ طراز أوتومات Otomat Mk 2 Block IV البالغ مداها 200 كم المضاد للسفن والأهداف الساحلية. - مدفع أمامى طراز Oto Melara 127 عيار 127 تقدر كثافته النيرانية بـ 32 قذيفة / دقيقة يبلغ مداه 30 كم. - مدفع خلفى عيار 76 مم مخصص للتهديدات الجوية وضرب الأهداف السطحية، ويبلغ مداه 16 كم ويصل لـ 20 كلم بكثافه نيرانيه تقدر بـ 120 قذيفة / دقيقة. - 2 مدفع عيار 25 مم مثبت على جانبى الفرقاطة يمين و يسار المنصة، مضاد للتهديدات المدغير النمطية و التهديدات السطحية، وتبلغ كثافته النيرانية 650 طلقة / دقيقة مع مدى مؤثر يقدر بـ 2 كلم.

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