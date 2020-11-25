صور: عدالة مصر الرقمية.. العدل تستعرض مشروع الأرشيف الإلكترونى

جدة - نرمين السيد - واستعرضت الوزارة المشروعات الرقمية، التى تتضمن 10 مشروعات تكنولوجية ضمن مشروع "عدالة مصر الرقمية"، للارتقاء بالمنظومة القضائية بينها مشروع الأرشيف الإلكترونى.

يهدف المشروع إلى حفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيًا، من خلال عمليات المسح الضوى، لحفظها مع إتاحة آليات بحث واسعة وسريعة، واستخراج نسخ من المستندات من خلال البحث بالرقم القومى، أو الاسم، أو رقم الدعوى.

ويهدف هذا المشروع إلى حفظ الوثائق من التلف والعبث والفقد لمدد طويلة بأقل تكلفة.

- إتاحة إجراء عمليات استرجاع الوثائق.

- صغر مساحة التخزين.

- سرعة تحديث المعلومات والملفات.

- رفع مستوى سرية نظم الحفظ.

- تقديم خدمات أفضل للتيسير على المواطنين.

- الحد من الفساد الإدارى، وتيسير وصول المواطنين لحقوقهم.

ويشمل المشروع جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية، وعددها ثمانى محاكم، بالإضافة إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإجمالى 110 ألف قضية، بواقع 8 مليون ورقة، والعمل جارٍ على توسيع نطاق عمل المشروع فى قطاعات الوزارة ، وكافة محاكم الجمهورية، وهو ما يتوقع معه معالجة ما يجاوز 2 مليار ورقة.