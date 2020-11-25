أكاديمية نورمبرج تختار نائب رئيس محكمة النقض ضمن الموسوعة الدولية للنزاهة

جدة - نرمين السيد - أصدر نادى القضاة، بيانا اليوم الأربعاء، جاء فيه أن أكاديمية "نورمبرج" الدولية بألمانيا ومركز سياسات وبحوث القانون الدولى فى بروكسل، أعلنت اختيارها للمستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض ضمن قائمة الموسوعة الدولية للنزاهة القضائية، لتقديمه دراسة قيمة حول ثراء الشريعة الإسلامية بالأحكام والقواعد المتعلقة بالعمل القضائى وشروط تولى منصب القضاء.





وصرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادى القضاة، أن مجلس إدارة نادى قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، بأن الدراسة التى أعدها المستشار عادل ماجد، عرفت مفاهيم النزاهة القضائية فى ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وامتداد هذا المفهوم لحياة القاضى الشخصية ومعاملاته اليومية. وأوضح البيان: "فخراً وسعادة يتقدم مجلس إدارة نادى قضاة مصر للمستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض بالتهنئة على هذا الاختيار وإذ يؤكد النادى أن اختياره كنموذج من ضمن النماذج المشرفة التى يزخر بها القضاء المصرى العريق ضمن هذه الموسوعة، هو تتويج لجهود كبيرة قام بها من خلال العديد من المؤلفات فى مجال القانون الجنائى الدولى وحقوق الإنسان". وتابع: "كما يعد صفحة جديدة مشرقة تؤكد على نزاهة واستقلال القضاء المصرى وأن النظام القضائى المصرى بما يملكه من زخم تاريخى عظيم من المبادئ القانونية والقضائية التى رسخها رجاله الشرفاء فى أحكامهم العظيمة عبر تاريخ طويل سيظل أهم صور وسائل الانتصاف الفعالة فى إرساء قيم العدل واحترام سيادة القانون".

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