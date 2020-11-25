غرفة عمليات التنمية المحلية تتابع جهود شفط مياه الأمطار بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى للوزارة، أن ذلك جاء فى ضوء تكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بالمحافظات باستمرار المتابعة على مدار اليوم مع ضرورة تواجد المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها وجاهزية بالوعات الصرف الصحى، لسرعة شفط تراكمات المياه فى الأماكن التى تتعرض لتجمعات المياه .

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