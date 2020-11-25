الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة تواصل شفط مياه الأمطار بمنطقة المنصة

جدة - نرمين السيد - تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، جهودها لشفط مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية بمنطقة المنصة، تحت إشراف خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة ورئيسى شركتى المياه والصرف الصحى.





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