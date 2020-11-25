غدا.. استمرار تعطيل الدراسة وإجازة بالمصالح الحكومية فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أصدر محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، قرارا باستمرار تعطيل الدراسة غدا الخميس بالمدارس والمعاهد الأزهرية "مدرسون وطلاب"، وذلك بسبب موجة الطقس السيئ التى تضرب المدينة فى الوقت الحالى.





وقرر المحافظ، وفقا لبيان صحفى، استمرار منح جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة والجهات التابعة لها إجازة غدا، وهى: "التربية والتعليم، التضامن الاجتماعى، الإسكان والمرافق، الطب البيطى، الزراعة، الأوقاف، التموين، التنظيم والإدارة، والقوى العاملة، والشباب والرياضة، والمساحة والرى".

ويستثنى من القرار القيادات وأطقم العمل و"النوبتجيات"، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو المديريات.

وأهابت محافظة الإسكندرية، بالمواطنين بعدم النزول من المنازل إلا فى حالة الضرورة القصوى، وفى حالة النزول لابد من إتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلنة عنها حفاظا على سلامتهم.