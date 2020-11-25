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صور.. الإدارة العامة للمرور تدفع بسيارات الإغاثة لمواجهة أى أعطال

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أيمن يوسف 2020-11-25 18:26 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - دفعت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة، بسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والأوناش وسيارات الدفع الرباعى، لمواجهة أى أعطال أو حوادث.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، للدفع بسيارات الإغاثة، والأقوال الأمنية والدراجات البخارية، والتنسيق مع المحافظات لإرسال سيارات شفط المياه على الطرق، لضمان السيولة المرورية.

إدارة المرور

كما تم التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، للأخطار أول بأول عن حالة الطريق عبر الاتصال برقم الإغاثة 01221110000.

وتهيب الإدارة العامة، بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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