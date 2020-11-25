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جاء ذلك بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، للدفع بسيارات الإغاثة، والأقوال الأمنية والدراجات البخارية، والتنسيق مع المحافظات لإرسال سيارات شفط المياه على الطرق، لضمان السيولة المرورية.
كما تم التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، للأخطار أول بأول عن حالة الطريق عبر الاتصال برقم الإغاثة 01221110000.
وتهيب الإدارة العامة، بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. الإدارة العامة للمرور تدفع بسيارات الإغاثة لمواجهة أى أعطال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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