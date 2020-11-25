صور.. الإدارة العامة للمرور تدفع بسيارات الإغاثة لمواجهة أى أعطال

جدة - نرمين السيد - دفعت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مدير الإدارة، بسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والأوناش وسيارات الدفع الرباعى، لمواجهة أى أعطال أو حوادث.





جاء ذلك بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، للدفع بسيارات الإغاثة، والأقوال الأمنية والدراجات البخارية، والتنسيق مع المحافظات لإرسال سيارات شفط المياه على الطرق، لضمان السيولة المرورية.

كما تم التنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، للأخطار أول بأول عن حالة الطريق عبر الاتصال برقم الإغاثة 01221110000.

وتهيب الإدارة العامة، بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.