وفاة الأسطورة دييجو مارادونا

توفي أسطورة كرة القدم، دييجو أرماندو مارادونا بعد إصابته بنوبة قلبية في منزله.

وذكرت وسائل إعلام أن الرجل البالغ من العمر 60 عامًا توفي في المستشفى.

وخضع النجم الأرجنتيني لعملية جراحية على مستوى الرأس، في إحدى المستشفيات، أوائل شهر نوفمبر الجاري، ونقل إلى مستشفى أوليفوس مصابا بفقر دم وجفاف.

وعند إجراء الفحوصات جرى تشخيص حالته بأنه مصاب بتجمع دموي في الرأس، وأجريت له عملية جراحية.