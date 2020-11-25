توفي أسطورة كرة القدم، دييجو أرماندو مارادونا بعد إصابته بنوبة قلبية في منزله.
وذكرت وسائل إعلام أن الرجل البالغ من العمر 60 عامًا توفي في المستشفى.
وخضع النجم الأرجنتيني لعملية جراحية على مستوى الرأس، في إحدى المستشفيات، أوائل شهر نوفمبر الجاري، ونقل إلى مستشفى أوليفوس مصابا بفقر دم وجفاف.
وعند إجراء الفحوصات جرى تشخيص حالته بأنه مصاب بتجمع دموي في الرأس، وأجريت له عملية جراحية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة الأسطورة دييجو مارادونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.