نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة القاهرة: تعديلات مرورية بمنطقة المنصة في مدينة نصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة القاهرة، في بيان رسمي أصدرته منذ قليل، عن إجراء تعديلات مرورية في منطقة المنصة بنطاق حي غرب مدينة نصر.

يأتي ذلك، تزامنا مع مواصلة اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، و الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، جهودهم لشفط مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية بمنطقة المنصة، تحت إشراف محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، ورئيسي شركتي المياه والصرف الصحي، حيث نجحت الأجهزة فى شفط نسبة كبيرة من المياه المتراكمة.

يذكر أن القاهرة، تعرضت عصر اليوم الأربعاء، لسقوط أمطار، صاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وفق موجة طقس متغير حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية، وتستمر حتى الجمعة المقبلة بعدد من المحافظات.

