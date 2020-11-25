نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر قرارات صيادلة القاهرة بخصوص مقاطعة شركة ابن سينا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد اجتماع مجلس نقابة صيادلة القاهرة مع اللجان المساعدة واصحاب الصيدليات ومشاركة الجميع المشاركة البناءة بخصوص مقاطعة شركة ابن سيناتقرر الاتى:

1- تقدر نقابة صيادلة القاهرة بعض مواقف بعض الصيدليات واصحاب الاتفاقيات الخاصة ( Key Accounts ) ولذلك تم الاتفاق بين نقابة صيادلة القاهرة وواحدة من اكبر شركات التوزيع فى مصر لمنح المتعاملين مع شركة ابن سينا فارم نفس المميزات ونفس فترة السماح ونفس السياسة البيعية وافضل منها لهذه الصيدليات وتناشد اصحاب هذه الصيدليات التواصل مع النقابة للحصول على هذه الامتيازات.

2- ارجاء تقفيل مطالبات ابن سينا لشهر نوفمبر 2020 ووقف التعامل فورًا مع ابن سينا.

3- تم توزيع المناطق جغرافيًا على اللجان المساعدة لمتابعة المقاطعة وتعريف الصيادلة بخطورة تلك التطبيقات على اقتصاديات الصيدليات وسيتم التواصل مع كل اصحاب الصيدليات للتكاتف فى مقاطعة ابن سينا.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102103 حالة حتى امس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 361 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 113742 حالة من ضمنهم 102103 حالة تم شفاؤها، و6573 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

