ريم النجم تتصدر "التريند" بفيديو فاضح.. وتعلق: "اشمئز من نفسي"

ريم النجم تصدرت محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وخاصة في المملكة العربية السعودية، بعدما أثارت حالة من الجدل حولها، بعد تداول مقطع فيديو لها على موقع سناب شات لفتاه ترقص وهي ترتدي فستانًا طويلًا مجسمًا بأكمام طويلة ذا فتحه مثيرة من ناحية الصدر.

ريم النجم

خرجت الاعلامية ريم النجم، لتنفي صلتها بهذا الفيديو، وذلك عبر مقطع فيديو عبر حسابها بموقع سناب شات، لتعقب عليه قائلة: "ليه أطلع بهذا الشكل، أنا ما بخاف من أحد".

وتابعت: "وليه أطلع بهذا الشكل وأطلع تريند والناس كلها تتكلم عليا، بس أنا ما أحب أشوف نفسي بهذا الصورة، أشمئز من نفسي، ما أحب اشوف نفسي بهذة الصورة، بليز لا تطلعني انا ما احبها".

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الجدير بالذكر، أن عادة ما تثير ريم النجم الجدل حولها، فهي من أبرز الإعلاميات أثارة للجدل على الساحة الإعلام الكويتي، وهذا ما أكدته عندما ظهرت منذ أيام مع الفنان اللبناني راغب علامة في مقطع فيديو أثار الجدل وهي تتغزل فيه بشكل واضح،.