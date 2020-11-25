نشرة الحوادث اليوم .. حكم الإعدام على المتهمين بقتل فتاة المعادي يثير السوشيال ميديا

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الإعدام لقاتلي فتاة المعادي



أعلنت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إحالة أوراق المتهمين الأول والثاني في قضية "فتاة المعادي" للمفتي، واستمرار حبس المتهم الثالث، وتحديد جلسة 30 دسبتمبر للنطق بالحكم النهائي.

وكانت النيابة وجهت لاثنين من المتهمين تهم قتل المجنى عليها "مريم" عمدا بحى المعادى يوم 13 أكتوبر، حيث اندفع أحدهما تجاهها قائدا سيارة بالطريق العام، ولما اقترب منها انتزع الآخر حقيبة من على ظهرها حاولت المجنى عليها التشبث بها، فصدماها بسيارة متوقفة بالطريق ودهساها أسفل عجلات السيارة التى يستقلانها، قاصدين من ذلك إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى، أنهما فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر سرقا مبلغا نقديا ومنقولات من المجنى عليها، وذلك فى الطريق العام حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين (نارى وأبيض)، وذخائر مما يستخدم فى السلاح النارى، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.

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وقررت النيابة العامة، إحالة "محمد. ش" و"سامح. س"، للمحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك على خلفية اتهامهما بالقتل الخطأ والإهمال والرعونة للطفل يوسف أنور راضى، نتيجة غرقه داخل حمام سباحة هم المسئولون عنه في مدرسة "أفينيو" بمنطقة العبور في غضون 7 أغسطس الماضى.

ورغم قرار غلق المدارس بسبب جائجة فيروس كورونا المستجد، إلا أنه لم يلتزم بالقرار ما أدى معه لغرق الطفل، كما قررت النيابة ضبط وإحضار مدير المدرسة بعد رفضه الاستجابة لقرار استدعائه لسؤاله حول الواقعة.

التحقيقات كشفت أن "س. م"، مدير مدرسة "أفينيو" بمنطقة العبور في ظل الكورونا وهي مدرسة خاصة خالف قرار رئيس الوزراء الذي منع استعمال حمام السباحة حتى 21 سبتمبر، والطامة الكبرى والجشع أن مدير المدرسة الخاصة فتح حمام السباحة للأهالي في تلك الأثناء من خلال تأجيره بـ75 جنيه للفرد الواحد.

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شن ضباط مباحث التموين بالإسكندرية حملات لضبط السلع الفاسدة ومكافحة جرائم الغش التجاري ، عن ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لتعبئة وتصنيع العطور وبحوزته ألفان وثلاثة عبوات عطور مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مختلفة و700 لترً من الكحول الأبيض بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.

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