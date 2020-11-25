وفاة الأسطورة مارادونا بعد تعرضه لسكتة قلبية

توفي دييجو أرماندو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية مساء اليوم الأربعاء، وتدهورت الحالة الصحية لمارادونا بعد تعرضه لسكتة قلبية، بعدما خضع لعملية يوم 4 نوفمبر الماضي في مستشفى "أوليفوس".

كان مارادونا هو أخر لاعب يحقق للارجنتين كاس العالم 1964 في المكسيك.وفاة الأسطورة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا توفى دييجو أرماندو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية مساء اليوم الأربعاء.

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الجدير بالذكر أن مارادونا قاد منتخب بلاده الأرجنتين للتتويج ببطولة كأس العالم 1986 في المكسيك .