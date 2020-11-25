حالة الطقس اليوم الخميس .. موجة تلقبات جوية وأمطار متوسطة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تشهد البلاد اعتبارا من أمس الأربعاء 25 نوفمبر وحتى يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

ننشر حالة الطقس اليوم الخميس 26 نوفمبر:



أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الاسكندرية - مطروح - السلوم رشید - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية).

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يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة و نشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحري مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس.