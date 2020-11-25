سفير مصر لدى المجر يبحث زيادة الاستثمارات والتبادل التجارى مع غرفة الصناعة

جدة - نرمين السيد - شارك السفير أشرف الموافى سفير جمهورية مصر العربية لدى المجر، فى الاجتماع الذى عقد عبر الفيديو كونفرانس وضم عن الجانب المصرى كل من رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس مجلس الأعمال المصرى المجرى، والمدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين، وعن الجانب المجرى كل من سفير المجر بالقاهرة، ورئيس مجلس الأعمال المصرى المجرى، فضلاً عن ممثلين من غرفة التجارة والصناعة المجرية.





وصرح السفير أشرف الموافى، وفقا لبيان صحفى، أن هذا الاجتماع يُعد بمثابة خطوة عملية تمهد الطريق لتنسيق فعال بين المشاركين فى المجالات ذات الاهتمام المُشترك، ذلك بهدف تعظيم حجم الاستثمارات البينية والتبادل التجارى الحالى ليواكب المستوى المتميز للعلاقات السياسية الثنائية. كما أوضح أنه تم خلال الاجتماع عرض عدد من المقترحات ذات الأهمية للطرفين، من بينها بحث إمكانية التوقيع على بروتوكول تعاون بين جمعية رجال الأعمال المصريين وغرفة التجارة والصناعة المجرية لتسهيل سُبل التواصل وتبادل المعلومات بين الجانبين، كما تم بحث إمكانية تنظيم اجتماع لمجلس الأعمال المُشترك على هامش انعقاد الدورة القادمة للجنة الاقتصادية المشتركة ببودابست. وأشار كذلك السفير أشرف الموافى، إلى إمكانية تعزيز التعاون بين الدولتيّن فى الأطر الثلاثية، بحيث يتم النظر فى التعاون بين مصر ودول مجموعة "فيشجراد"، وكذا إمكانية تأسيس إطار للتعاون الثلاثى بين البلديّن فى القارة الإفريقية من منطلق دور مصر الريادى فى القارة وباعتبارها البوابة للولوج إلى الأسواق الإفريقية، فضلاً عن اهتمام المجر بتوسيع نشاطها فى القارة عقب اعتمادها "الاستراتيجية المجرية فى إفريقيا" عام 2019.

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