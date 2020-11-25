صور ..وزيرة الصحة: فحص 38 ألف إفريقى ضمن مبادرة الرئيس للعلاج من فيروس «سى»

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من فحص 37 ألفا و961 مواطن إفريقى بدول "جنوب السودان، تشاد، إريتريا"، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعلاج مليون إفريقى من فيروس "سى".





وأكدت الوزيرة أن الفريق الطبى المصرى، مازال يتابع عملية المسح بكل من دول جنوب السودان وتشاد، وإريتريا، فضلاً عن تدريب الكوادر الطبية على تطبيق التجربة المصرية، للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، من خلال تدريب الكوادر الطبية على عملية المسح والفحص لكل من فيروس "سى" و "بى" والكشف عن الأمراض غير السارية، والتدريب على بروتوكولات العلاج.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم فحص 11 ألفا و964 مواطنًا بدولة جنوب السودان، و15 ألفا و997 مواطنًا بدولة تشاد، و10 آلاف مواطن بدولة إريتريا"، وتم تقديم العلاج لمن ثبت إصابتهم بالمجان.

وأشار "مجاهد" إلى أنه فى إطار متابعة العمل بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لعلاج مليون إفريقى من فيروس سى، تم إرسال شحنة من المساعدات الطبية إلى دولة جنوب السودان تبلغ 3 أطنان.

وتضم الشحنة أدوية علاج فيروس "سى" و "بى" وكواشف، ومستلزمات طبية، وإيفاد فريق طبى مصرى ‏لاستكمال ومتابعة عملية إجراء المسح الطبى للمواطنين.

وبدأ الفريق فى العمل يوم 13 من شهر نوفمبر الجارى، بوحدة الفيروسات الكبدية التى تم تجهيزها بجميع المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية اللازمة لعلاج فيروس سى، بالعيادة المصرية فى العاصمة جوبا تحت شعار "تحيا مصر إفريقيا".

ولفت "مجاهد" إلى أنه تم فحص أكثر من 1000 مواطن من جنوب السودان خلال الأسبوع الأول من عمل الفريق، وسيستمر فى العمل حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، كما تم تقديم العلاج بالمجان للمرضى الذين تم تشخيصهم بالفحص التأكيدى "pcr" بعد إجراء الفحوصات اللازمة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق مبادرة الرئيس لعلاج مليون إفريقى من فيروس "سى"، خلال ملتقى أسوان للشباب العربى الإفريقى فى شهر مارس 2019، فى إطار دعم مصر للأشقاء الأفارقة فى القارة السمراء.