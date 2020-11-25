لا تكن قاسيا.. عظة البابا تواضروس بكنيسة العذراء والأنبا بيشوى

جدة - نرمين السيد - بدأت مساء اليوم، عظة قداسة البابا تواضروس الثانى، بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.



جدة - نرمين السيد - بدأت مساء اليوم، عظة قداسة البابا تواضروس الثانى، بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. ودار موضوع العظة حول "لا تكن قاسيًا"، كما يعقد البابا اجتماع الأربعاء الأسبوعى.

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