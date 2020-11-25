جدة - نرمين السيد - قرر الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اعتبار غدًا الخميس 26 نوفمبر، إجازة بجميع كليات ومعاهد الجامعة، حرصًا على سلامة منسوبى الجامعة، فى ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، مع التأكيد على استمرار الدراسة عن بُعد من خلال المنصة التعليمية الذكية للجامعة Smart CU وفقًا للجداول المعلنة بالكليات.





وأوضح رئيس جامعة القاهرة، وفقا لبيان صحفى، أنه يستثنى من هذا القرار الموظفين بإدارات الخدمات الإلكترونية، والشؤون الهندسية، والمالية، والاستحقاقات، والأمن الإدارى، والحماية المدنية، والأطقم الطبية والتمريض والعاملين بالمستشفيات الجامعية، وكل من يلزم لاستمرار الدراسة عن بُعد، ومن يحددهم عمداء الكليات والمعاهد وفقًا لاحتياجات العمل، وبشرط تواجد مجموعة عمل لمتابعة سقوط الأمطار والتأكد من سلامة المبانى وفصل الكهرباء عند الاحتياج مع عناصر الأمن لتأمين المبانى وتشغيل الطواريء بالإدارة الهندسية. وقرر رئيس جامعة القاهرة، تأجيل فعاليات ندوة "مصر أولًا .. لا للتعصب" إلى إشعار آخر، حيث كان من المقرر أن تعقد الندوة غدًا بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقيادات جامعة القاهرة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. غدا إجازة بجامعة القاهرة واستمرار الدراسة عن بعد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.