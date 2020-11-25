صور .. رئيس ميناء القاهرة الجوى يكرم المتميزين فى العمل بالمطار 

جدة - نرمين السيد - وشمل التكريم كل من: لواء ملاح محمد صلاح الدين، ومحمد ممدوح عامر، وعمرو محمود سيد جاد، ورامى علاء الدين قنديل، وعمرو حسين سعد، وأحمد عطية حمد، وحسام محمد عبد العزيز، ومحمود جلال حسن.

يأتى ذلك فى إطار الاهتمام بالعنصر البشرى، وفى ضوء توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، والمهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بضرورة تكريم وتحفيز أصحاب الأداء المتميز من العاملين.

يأتى هذا التكريم نظرا لتميزهم فى العمل بمبنى الركاب رقم 2، وأداء واجبهم والقيام به على الوجه الأكمل، مما كان له عظيم الأثر على سير العمل بالمبنى.