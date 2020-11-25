استعراض الاستراتيجية المصرية للذكاء الاصطناعى بمنتدى الأعمال الكندى العربى

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، لسفارة مصر فى كندا، أن الوفد المصرى ضم الدكتورة جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون الذكاء الاصطناعى فى جلسة الاقتصاد الرقمى والذكاء الاصطناعى، استعرضت خلالها ما يشهده قطاع الاقتصاد الرقمى فى مصر من نمو كبير وإسهام متزايد فى الناتج المحلى الإجمالى، بالإضافة إلى عرض استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعى، والتقدم الذى حققته فى المؤشرات الدولية ذات الصلة، وأولويات الحكومة المصرية فى مجال الذكاء الاصطناعى على الصعيدين المحلى والدولى.

وأعرب السفير أحمد أبو زيد، عن سعادته بالمشاركة المصرية المتميزة فى أعمال المنتدى هذا العام، ممثلةً فى قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى والذكاء الاصطناعى الذى يشهد طفرة واضحة فى مصر ويحمل فى طياته فرصاً متنوعة وواعدة للتعاون بين مصر وكندا.

وأوضح السفير أبو زيد، أن كندا تحظى بوضعية خاصة على المستوى العالمى فى مجال الذكاء الاصطناعى وتطبيقاته فى مختلف مجالات التنمية، وتتميز مؤسساتها التعليمية والبحثية بالريادة عالمياً فى هذه المجال، الأمر الذى عكس أهمية المشاركة المصرية فى أعمال المنتدى، لاسيما فى ظل الحضور الكبير للشركات الكندية والمستثمرين وممثلى المؤسسات التعليمية والحكومية المهتمة والمعنية بالتعاون مع الدول العربية.

هذا، وتجدر الإشارة الى أن منتدى الأعمال الكندى العربى يتم تنظيمه كل عام من جانب مجلس الأعمال الكندى العربى، حيث شهدت نسخة هذا العام مشاركة رئيس وزراء كندا "جاستن ترودو" ووزراء الخارجية والتجارة الدولية ولفيف من كبار المسئولين الكنديين والعرب، بالإضافة إلى ممثلى مجتمع الأعمال والقطاع الخاص فى كندا والدول العربية.