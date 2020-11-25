صور.. رفع درجة الاستعداد القصوى بميناء الإسكندرية لمواجهة الأمطار

جدة - نرمين السيد - وشدد شاهين، على متابعة الموقف الجو مائى من خلال التنبؤات الجوية "قياس سرعة الرياح وارتفاع الموج والضغط الجوى"، بصفة دورية كل ساعة على الأقل.

ولفت إلى ضرورة متابعة السفن والوحدات البحرية فى المسطح المائى والأرصفة والممر الملاحى والإبلاغ الفورى عن أى تحركات غير عادية لمركز العمليات وإدارة الأزمة.

وأشار إلى ضرورة التنبيه على السفن المتواجدة بالمخطافين الداخلى والخارجى بتثبيت مخطاف السفينة بطريقة جيدة وآمنة، والتأكد من ترك مسافة مناسبة بين السفن وبعضها.

وأوضح شاهين، أن مركز العمليات وإدارة الأزمة جاهز لاستقبال أى إشارات استغاثة من أى سفينة، والمرور على شبكات صرف المطر بالطرق والساحات والأرصفة، للتأكد من صلاحيتها للعمل.

وأضاف رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه جرى تجهيز فرق تدخل سريع من الفنيين "صرف صحى – كهرباء – خدمات" للتعامل الفورى مع أى أعطال أو مواقف طارئة وتجهيز طلمبات الرفع.

وتضمنت خطة الطوارئ رفع درجة الاستعداد القصوى بأطقم الإنقاذ والغطس وتجهيز الوحدات البحرية ووحدات المطافئ، ومراجعة معدات مكافحة الحريق.

فيما جرى زيادة عدد "النوبتجيات" وتدريبها على الاستمرار فى العمل لأوقات أطول، وذلك لضمان استمرار العمل وعدم توقفه إذا تسببت غزارة الأمطار فى إعاقة حضور العاملين.

ومن جانبه، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، إن الإسكندرية تتعرض لنحو 18 نوة على مدار العام بإجمالى 70 يوما، ما يتسبب فى غلق البوغاز لمدة تتراوح 30 إلى 35 يوم فقط فى السنة حسب إحصائيات آخر خمس سنوات.

وأضاف الغندور، أن حركة العمل بمينائى الإسكندرية والدخيلة تجرى فى معدلاتها الطبيعية إذ يتواجد بالميناء 75 سفينة، فضلا عن دخول وخروج 9899 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أنه يجرى تفريغ بضائع واردة من الخارج تزن 115 ألف و915 طن، فيما يجرى شحن بضائع صادرة تزن 32810 طن.

واجتاحت موجة من الطقس السيئ سواحل الإسكندرية، صباح اليوم، يصاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة.

وعطلت الدراسة، اليوم، بالمدارس والمعاهد الأزهرية، إلى جانب تعطيل العمل بالمصالح الحكومية، وذلك لإتاحة الفرصة للجهات المعنية للتعامل مع موجة من الطقس السيئ.