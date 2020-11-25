محافظ الجيزة: تعليق الدراسة غدا الخميس للطلاب بجامعة القاهرة

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه في ضوء الإجراءات التي تتخذها المحافظة للتعامل مع موجه سقوط الأمطار وفي إطار التنسيق مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقرر تعليق الدراسة للطلاب غدا الخميس بجامعة القاهرة.
وجاء ذلك حفاظًا على سلامة الطلاب وعدم تعرضهم لأي أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها.
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