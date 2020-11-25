غرفة السياحة: ضوابط العمرة مازالت تحت الدراسة للوصول إلى صيغة تحفظ حقوق المواطنين والشركات

نفت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إعلان الضوابط المصرية لموسم العمرة الحالي في نهاية الأسبوع الجاري أو على حد أقصى الأسبوع المقبل.

وأكدت الغرفة أن ما تردد حول هذا الموضوع عار تمامًا من الصحة لأن الغرفة مازالت تدرس مع شركاتها الوضع الحالي في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخدة من قبل المملكة العربية السعودية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بهدف الوصول إلي أفضل صيغة تحفظ حقوق المواطنين الراغبين في أداء العمرة والشركات السياحية علي حدٍ سواء.

وأوضحت الغرفة أنها تضع نصب عينيها مجموعة من المعطيات والعوامل الخارجية وهي تدرس هذا الأمر ويأتي علي رأسها الإجراءات النهائية التي ستعلنها المملكة العربية السعودية، وكذلك بالطبع الجهات المسئولة والمختصة في جمهورية مصر العربية وفقًا لتطورت أوضاع إنتشار المرض والسيطرة عليه للعمل بمقتضاها أثناء تنفيذ رحلات العمرة.

وأشارت الى أن الدراسات الجارية حاليًا هي أحدي المراحل التي يجب إتباعها لإنجاز الأعمال باحترافية، وسيعقب ذلك مراحل أخري في المناقشة والدراسة مع الجهات المختصة بوزارة السياحة والآثار.

وناشدت الغرفة كافة وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي توخي الدقة والحذر وأخذ الأخبار والمعلومات من البيانات الرسمية الصادرة عن الغرفة فقط لاغير، وذلك في إطار الحرص من جانب الغرفة علي مصداقية الأخبار التي تنشر بشأن العمرة بشكل خاص وكافة الأنشطة السياحية بشكل عام وحفاظًا علي حقوق المواطنين في معرفة الأخبار الصحيحة من مصدرها.

في ذات السياق أكدت الغرفة أنها غير مسؤولة عن أية أخبار تنشر بعيدًا عن القنوات الرسمية لها، حيث أن هذه الأخبار تقع مسئوليتها علي مُصدرِها ولا تعبر عن غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أو شركاتها.

يذكر أن المملكة العربية السعودية أعلنت عن عودة رحلات العمرة تدريجيا ، والدخول للمسجد الحرام و الروضة الشريفة ، مع إجراءات احترازية مشددة حفاظا على صحة المعتمرين، والتى بدأتها بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين كمرحلة أولى.

وتتيح المرحلة الثالثة وفقا لرؤية السعودية، السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من 1 نوفمبر 2020، حتى ينتهى خطر كورونا أو ايجاد لقاح.