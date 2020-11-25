إضاءة "قومي المرأة" باللون البرتقالي احتفالا باليوم العالمي للقضاء على العنف ضدها

أضاء المجلس القومى للمرأة، مبناه الرئيسى، باللون البرتقالى، مساء اليوم، للعام الثالث على التوالى؛ وذلك تزامنًا مع الإحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والذى يوافق يوم ٢٥ نوفمبر من كل عام، وبدء فعاليات حملة الـ ١٦ يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتى يطلقها المجلس هذا العام تحت شعار "كونى"، وتستمر حتى ١٠ ديسمبر المقبل.

وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس ،في تصريح لها اليوم ،إنه قد تم اضاءة مقر المجلس الرئيسي باللون البرتقالى فى هذا اليوم، تضامنا مع النساء والفتيات فى جميع انحاء العالم، ودعما لمناهضة جميع اشكال العنف ضد المرأة فى العالم بأسره.

وأكدت أن مصر لديها رؤية واضحة وخطوات جادة تم اتخاذها لمكافحة العنف ضد المرأة، مشددة على وجود دعم قوى ودائم للمرأة المصرية من قبل القيادة السياسية، وايمان راسخ بحماية فتيات ونساء مصر، وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الدائم بان سيدات مصر لهن حقوقًا إنسانية لا يمكن المساس بها.

يذكر أن حملة الـ 16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة ، وتهدف الى رفع الوعي وخلق رأى عام واع ومناهضة كافة اشكال العنف الموجهة ضد المرأة .

