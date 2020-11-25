بالتعاون مع اليونيسيف.. مراكز "معاك" تنظم احتفالية اليوم العالمى لذوى الإعاقة بأسوان

تنظم مراكز "معاك" لرعاية الطفل التابعة لاتحاد الأطباء العرب، احتفالية للترفيه عن الأطفال ذوى الإعاقة بالتزامن مع "اليوم العالمى لذوى الإعاقة" بمسرح قصر ثقافة الرديسية في أسوان.

وتتضمن احتفالية مركز "معاك" العديد من الفقرات الترفيهية لأطفال مركز تنمية الطفولة لليونيسيف، وفقرة أخرى لأطفال مركز معاك في أسوان، و3 فقرات لطلاب مدرسة الفوزة الفكرية.

وتسعى مراكز "معاك" من خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة لتأهيل الأطفال وتنمية مهاراتهم وقدراتهم من أجل تسهيل دمجهم في المجتمع ، بالإضافة الى تنظيم بعض البرامج التدريبية لتنمية مهارات العاملين والأخصائيين والمتدربين، وإكسابهم المهارات اللازمة للتعامل مع الأطفال ذوي الإعاقة الخاصة، فضلا عن.

وتحتفل الأمم المتحده باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة يوم 3 ديسمبر من كل عام منذ 1992 لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، و يهدف هذا اليوم إلى زيادة الوعي باحتياجات وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم في المجتمع وخاصة الأطفال.

وتعمل مراكز "معاك"، من خلال 8 مراكز داخل مصر، في محافظات: القاهرة، الإسكندرية، الفيوم، شمال سيناء، أسوان، والوادي الجديد؛ لتقديم أحدث خدمات التدخل المبكر والتأهيل والاستضافة النهارية للأطفال المعاقين، لتسهيل دمجهم في المجتمع.