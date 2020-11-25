شاهد.. أحدث الأسلحة المصرية والعربية تظهر في التدريب العسكري سيف العرب

نشر موقع وزارة الدفاع، فيديو، للمرحلة الرئيسية للمناورة العسكرية سيف العرب، والتي ظهرت فيها أحدث الأسلحة المنضمة للقوات المسلحة المصرية والعربية.

وشهــد الفريــق مـحـمد فــريد رئيس أركــان حــرب القــوات المسـلحــة وعدد من رؤساء أركان القوات المسلحة للدول العربية المشاركة بالتدريب المشترك " سيف العرب" المرحلة الــرئيسية للتدريب ، والذى نفذته عناصر من القوات المسلحة لكل من مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وجمهورية السودان بقاعدة محمد نجيب العسكرية .

وبدأت المرحلة بتقديم شرح تفصيلى للفكرة التى بنى عليها التدريب والتوجيه الطبوغرافى والتكتيكى لمنطقة المشروع ثم تم تنفيذ مشروع تكتيكى بالرماية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة المقاتلة والمعاونة والقوات الجوية.

وقد ظهر خلال المرحلة مدى الدقة فى إصابة الأهداف من الثبات والحركة والقدرة العالية على المناورة من خلال العمل المشترك بين القوات العربية فى تعاون كامل لتحقيق المهام المخططة فى التوقيت المحدد ، وانتهت المرحلة بتنفيذ عناصر المظلات قفزة الأشقاء المشتركة بأعلام كافة الدول المشاركة أظهرت مدى التناغم بين عناصر القوات الخاصة فى تنفيذ المهام بدقة وكفاءة عالية .

وألقى الفريق محمد فريد كلمة أشاد فيها بمستوي التنسيق والتعاون بين القوات العربية المشاركة ، معربًا عن سعادته وترحيبه بمشاركة العديد من الدول العربية الشقيقة داخل قاعدة محمد نجيب العسكرية بمصر بما يعزز علاقات التعاون العسكرى ويؤكد القدرة على مواجهة كافة العدائيات والتحديات التى تواجه أمتنا العربية .

وأشار إلى أن تدريب "سيف العرب" يستهدف توحيد المفاهيم بين القوات العربية في مجابهة العدائيات المختلفة وأن الهدف الأساسى للتدريب هو الجاهزية والاستعداد الدائم للحفاظ على الاستقرار فى المنطقة العربية .

كما نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة الوفود المشاركة .

وكان الفريق محمد فريد قد حضر إحدى مراحل المناورة والتى تضمنت تنفيذ القوات المشاركة عملية اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل قرية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية وتحرير الرهائن وإعادة الحياة لطبيعتها داخل القرية بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبرية والقوات الخاصة من المظلات والصاعقة .

تزامن ذلك مع تنفيذ القوات البحرية للدول المشاركة عدد من الأنشطة التدريبية شملت الإغارة على هدف ساحلى منعزل ومهاجمة وحدة بحرية بواسطة عناصر الضفادع البشرية .

وفي سياق متصل عقد الفريق محمد فريد لقاءات ثنائية مع السادة رؤساء أركان القوات المسلحة للدولة المشاركة على هامش مشاركتهم في المرحلة الرئيسية للتدريب ، وتناولت اللقاءات مناقشة سبل التعاون العسكرى ودعم العلاقات العسكرية الثنائية بين مصر والدول المشاركة ودعم جهود الإستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .

حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة من الدول المشاركة والملحقين العسكريين المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية ودارسى الكليات والمعاهد العسكرية وعدد من الإعلاميين .