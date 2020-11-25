نجوم الفن ينعون أسطورة كرة القدم مارادونا

نعى عدد كبير من نجوم الفن دييجو أرماندو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، الذي رحل منذ قليل عن عالمنا، إثر تعرضه لسكتة قلبية.

نجوم الفن ينعون مارادونا



غردت اليسا، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة: "لقد فقد العالم أسطورة، لقد صدقنّا جميعا في قوة الرياضة بفضل مارادونا، حزينة جدًا لرؤيتي المنحنيات الحزينة للأحداث في حياته، سيعيش للأبد كبطل في الملاعب".

كتبت نانسي عجرم عبر "تويتر"، قائلة: "لقد فقد العالم رياضي حقيقي، أيقونة، أحد أعظم من لعب الكرة، لم تكن كرة القدم لتصبح ما هي عليه بدونك، أرقد في سلام دييجو مارادونا".

ونعى أحمد فهمي وفاة مارادونا، قائلًا: "افضل من لمس كرة القدم.. أعظم كاريزما مش بس في لاعيبة الكرة.. 2020 أخدت اغلى حاجة من كل حاجة وداعًا مارادونا".

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توفي دييجو أرماندو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينية مساء اليوم الأربعاء، بعدما تدهورت الحالة الصحية لمارادونا إثر تعرضه لسكتة قلبية، بعدما خضع لعملية يوم 4 نوفمبر الماضي في مستشفى "أوليفوس".