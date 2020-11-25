عاجل.. محافظة القاهرة: الدراسة مستمرة بالمدارس غدا دون أى تعطيل

جدة - نرمين السيد - وقالت المحافظة، فى بيان صحفى: "لا صحة لما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى بشأن تعطيل الدراسة غدا بمدارس القاهرة، حيث إن الدراسة مستمرة بالمدارس دون أى تعطيل".

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