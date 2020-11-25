الأرصاد: طقس الغد لطيف نهارا.. وسقوط أمطار على معظم الأنحاء  

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس، غد الخميس، لطيف نهارا بارد ليلا، مع سقوط أمطار على معظم الأنحاء ما بين خفيفة وغزيرة.

وذكرت هيئة الأرصاد أن حالة الطقس نهارا لطيف على القاهرة والوجه والبحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ومائل للبرودة على السواحل الغربية لطيف على السواحل الشرقية والرياح نشطة، مع طقس معتدل على جنوب سيناء والرياح نشطة، فيما سيكون الطقس لطيف نهارا على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا شمال الصعيد.

أما عن الطقس ليلا فتوقع خبراء الأرصاد أن يكون بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الظواهر الجوية ستكون، أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية – المنوفية – الشرقية)، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية (الإسكندرية – رشيد- دمياط- بور سعيد – العريش – رفح)، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من (مطروح – السلوم).

وأضافت أن الوصف الفني لخرائط الطقس (تتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل الى مضطرب وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية

شمالية شرقية.

أما حالة البحر الأحمر تكون معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 14

الإسكندرية 21 16

وادي النطرون 22 15

طنطا 21 13

شبين الكوم 22 13

دمنهور 21 15

بلطيم 20 15

مطروح 19 14

السلوم 20 13

سيوة 19 12

بورسعيد 21 16

دمياط 21 16

الزقازيق 22 13

المنصورة 21 13

الإسماعيلية 22 14

السويس 22 14

العريش 22 13

رفح 21 12

رأس سدر 23 15

نخل 21 09

نويبع 23 18

طابا 21 13

كاترين 18 08

الطور 22 14

شرم الشيخ 25 17

الغردقة 25 16

مرسى علم 25 17

الفيوم 22 12

بني سويف 22 11

المنيا 23 11

أسيوط 23 10

سوهاج 24 11

قنا 24 12

الأقصر 24 12

أسوان 25 12

إدفو 25 11

أبو سمبل 25 11

الوادي الجديد 24 08

شلاتين 27 20

أبو رماد 27 20

حلايب 25 21

رأس حدربة 25 21