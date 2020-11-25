إلغاء مدارس الأحد والقداسات بالحجز.. قرارات كنائس الإسكندرية لمواجهة كورونا

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان له: نظراً لبدء الموجة الثانية لفيروس كوفيد-19، وتزايد حالات الإصابة به، وحرصا على صحة الآباء الكهنة والخدام والشعب، تقرر الآتى مع بداية شهر ديسمبر:

- جميع القداسات تكون بالحجز، مع مراعاة جميع الإجراءات الاحترازية، وبما لا يزيد عن فرد فى كل دكة.

- تعليق خدمة التربية الكنسية بالكامل والاكتفاء بالخدمة Online.

- استمرار تعليق جميع الاجتماعات النوعية والأنشطة والاكتفاء بالخدمة Online.

- إلغاء جميع الزيارات المنزلية لأى سبب والاكتفاء بالافتقاد بالتليفون.

- صلوات الجنازات لا يزيد العدد عن فرد لكل دكة فى الكنيسة.

- عدم استقبال عزاء فى قاعات الكنائس.

- إلغاء صلوات التالت والحميم حاليا.

- بالنسبة لاستمرار فتح الحضانات يكون ذلك بحسب ظروف كل كنيسة.

- بداية من شهر كيهك يستحسن تكون تسبحة كيهك قصيرة ومختصرة وتكون بالحجز، أو تكون قاصرة فقط على الآباء الكهنة والشمامسة.. والرب يحفظ الجميع من كل شر.