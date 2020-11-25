غدا.. انتصار السيسي تظهر مع إسعاد يونس فى حلقة خاصة على dmc .. فيديو

تعرض قناة "dmc" فى تمام الساعة 9 مساء غدا الخميس، لقاء خاصا مع السيدة الأولى انتصار السيسى حرم رئيس الجمهورية.
ونشرت قناة "dmc" برومو للحلقة على صفحتها الرسمية على موقع الفديوهات القصيرة يوتيوب، بعنوان " لقاء خاص مع السيدة الأولى انتصار السيسي غدا الخميس الساعة 9 مساء فقط على dmc" .
وقالت الإعلامية إسعاد يونس خلال البرومو: "شهر نوفمبر شهر مهم فى حياة عيلة مصرية أصيلة فى حى الجمالية.. وبعد شوية التاريخ أهميته بدأت تكبر بقيمة الشخصية التى ولدت فيه.. حتى أصبح مهم بقيمة بلد مهم بحجم مصر".
وأضافت: "الرجل الجينتل مان منحاز لنا ليه أكثر مننا شخصيا.. كل إنسان وله سلسلة مفاتيح الأمان عن الأب والحنية عند الأم والحلم عند الأبناء والسعادة عند الأحفاد وراحة البال عند العمل الطيب وخدمة الناس.. ومفتاح واحد بس يفتح كل الأبواب دى عند الزوجة السيدة انتصار السيسى".
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