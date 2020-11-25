تعطيل الدراسة بمحافظات القاهرة الكبرى ومحافظات أخرى بسبب الطقس السيىء

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محمد سياف - ابو ظبي - تسببت موجة الطقس السيئ الذي تتعرض له أغلب محافظات الجمهورية، في تعطيل الدراسة بعدد من المحافظات وذلك خوفاً على حياة الطلاب، وحتى يكون هناك فرصة كبيرة أمام الأجهزة المعنية للقيام بواجباتهم تجاه شفط مياه الأمطار من الشوارع، وتقليل الآثار السلبية التي نتجت عن هطول الأمطار بغزارة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعة الماضية، ووفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع استمرار فرصة سقوط الأمطار على عدد من محافظات الجمهورية لمدة 48 ساعة مقبلة.

تعطيل الدراسة بمحافظات القاهرة الكبرى الثلاث وجامعة القاهرة والإسكندرية وذلك بسبب موجة الطقس السيئ:-

تسببت موجة الطقس السيئ الذي تتعرض له جمهورية مصر العربية خلال الساعات الماضية وتوقعات هيئة الأرصاد الجوية في استمرارها حتى يوم الجمعة المقبل، في قيام السادة المحافظين باستخدام التفويض الممنوح لهم من قبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في اتخاذ القرارات الخاصة بتعطيل الدراسة في المدارس بنطاق المحافظة وذلك حرصاً على حياة الطلاب، وإتاحة الفرصة أمام الأجهزة المعنية بالعمل بكل حرية لتقليل الآثار السلبية الناتجة عن موجة الطقس السيئ، ومن المحافظات التي تقرر إغلاق المدارس بها يوم غدا الخميس الموافق 26 نوفمبر 2020 هي المحافظات الآتية:-

محافظة الإسكندرية.

محافظة القاهرة.

محافظة القليوبية.

محافظة الجيزة.

محافظة البحيرة.

محافظة البحيرة.

محافظة مطروح.

محافظة دمياط.

كما تقرر تعطيل الدراسة بجامعتي الإسكندرية والقاهرة وذلك بسبب موجة الطقس السيىء خوفا على حياة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والسادة العاملين بهما.

ومن المتوقع أن تنتهي موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يوم السبت المقبل وذلك وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية.