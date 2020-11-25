محافظ الدقهلية: تعليق الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تعليق الدراسة غدا الخميس، للتلاميذ والطلاب بالمدارس بنطاق محافظة الدقهلية، نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية، و حرصا على سلامة الطلاب بنطاق محافظة الدقهلية.





جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بتفويض المحافظين فيما يتعلق باستمرار العمل بالمدارس أو تعليق الدراسة بها حسب طبيعة الطقس ووفقا لظروف كل محافظة وفقا للأحوال الجوية بها.

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