عاجل.. حسن ضوه ضيفا على برنامج التاسعة مع الإعلامى وائل الابراشى

جدة - نرمين السيد - يحل المهندس حسن ضوه، ضيفا على برنامج التاسعة مع الإعلامى وائل الابراشى، والذى يعرض اليوم على التلفزيون المصرى.



جدة - نرمين السيد - يحل المهندس حسن ضوه، ضيفا على برنامج التاسعة مع الإعلامى وائل الابراشى، والذى يعرض اليوم على التلفزيون المصرى. والمهندس حسن ضوه، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على الدائرة الثالثة "دائرة منيا القمح ومشتول السوق" بمحافظة الشرقية.

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