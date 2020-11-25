90 يوم عقيدة.. حملة تعليمية جديدة للمركز الإعلامى بإيبارشية طما

جدة - نرمين السيد - بدأت، اليوم الأربعاء، حملة توعية جديدة عن العقيدة المسيحية الأرثوذكسية ولمدة 90 يوما، فى إطار سعى المركز الإعلامى القبطى لإيبارشية طما، ضمن مشروع بناء الوعى الذى يرعاه البابا تواضروس الثانى ويُولِيهِ اهتماما الأنبا إسحاق أسقف الإيبارشية.





يأتى هذا بهدف خلق تيار مستنير فى أوساط الشعب القبطى، يجمع بين الأصالة والروح الكنسية من جهة ومواكبة العصر من جهة أخرى، وتزامنا مع بدء صوم الميلاد والذكرى الثانية لتجليس نيافة الأنبا إسحاق أسقفا على كرسى طما. ومن المقرر أن تنطلق الحملة بشكل يومى على الصفحة الرسمية لـ مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطما بعنوان "حملة 90 يوم عقيدة". يذكر أن المركز قد قدم حملة بعنوان "حملة 90 يوم كلمات قبطية إيبارشية طما"، وتهدف الحملة الجديدة، لتعميق المفاهيم الإيمانية والعقيدية والكتابية، وغيرها من المفاهيم الروحية اللازمة للحياة.

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