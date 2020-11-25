صور.. إضاءة الأهرامات بالبرتقالى تضامنا مع حملة القضاء على العنف ضد المرأة

جدة - نرمين السيد - أضاء المجلس القومى للمرأة، بالشراكة مع مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، أهرامات الجيزة وأبو الهول باللون البرتقالى، اليوم الأربعاء، لينضموا بذلك إلى المجتمع العالمى فى إطلاق حملة الـ 16 يوما من النشاط، للقضاء على العنف ضد المرأة.





ويأتى ذلك ضمن دعوة "لوّن العالم برتقالياً"، فى إطار حملة "اتحدوا" للأمين العام للأمم المتحدة، حيث يرمز اللون البرتقالى إلى مستقبل خالٍ من جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات فى جميع أنحاء العالم.

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