تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تطلق حملة "على راسنا" لتكريم أبناء الشهداء

أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حملة بعنوان "على راسنا" لتكريم أبناء الشهداء، بالتزامن مع أعياد الطفولة.
ومن المقرر أن تنظم التنسيقية عددا من الزيارات لمحافظات مختلفة لتكريم أبناء الرجال الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.
وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذه الحملة تأتي في إطار التضامن مع أبناء الشهداء، والاحتفاء بهم تقديرا لتضحيات آبائهم الابطال.
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