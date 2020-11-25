من بورسعيد.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تبدأ حملة "على راسنا" لتكريم أبناء الشهداء

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أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين البدء في سلسلة زيارات تحت مسمى "على راسنا" ضمن حملة لتكريم أبناء الشهداء في إطار الاحتفالات بأعياد الطفولة.
وبدأت سلسلة الزيارات من محافظة بورسعيد، حيث تم تكريم الطفل "آسر" نجل الشهيد النقيب أحمد محمد السيد أبو العطا، والطفلين "أحمد" و"نورهان"، أبناء الشهيد المقدم فادي محمد سيف.
كما جرى تكريم الطفلتين "بسملة" و"نور"، أبناء الشهيد اللواء السيد أحمد المصيلحي، والأطفال "أحمد، محمد، إبراهيم، ويحيى"، أبناء الشهيد اللواء طارق أحمد سلطان.
وجرى تنظيم الفعالية في المدرسة الدولية بحضور وكيل وزارة التعليم في بورسعيد، نبوي باهي، وعدد من مديرين المدارس في المحافظة، ومثل التنسيقية في الزيارة، سها سعيد، أميرة صابر، ومحمد أباظة.
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