ضبط طائرة تجسس مهربة مع راكب أمريكي في مطار القاهرة

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي ، محاولة تهريب طائرة تجسس ، اخفاها راكب امريكي داخل حقائبه فور وصوله من امريكا عبر فرنسا ، وذلك لتضليل رجال الجمارك والعبور بها وتم اتخاذ الاجراءات معه.
اثناء انهاء اجراءات وصول ركاب طائرة اير فرانس رحلة 570 ، اشتبه مدير الجمرك في راكب امريكي قادم من باريس ، وقام مأمور الفحص بالاشعة بالكشف علي حقائبه تبين انها تحتوي علي جسم غريب ، تم تشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب عثرت معه علي طائرة تجسس .
قرر مدير الجمارك اتخاذ الاجراءات مع الراكب بعد العرض علي الدكتور ابراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك بالمطار.
وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.
وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .
ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .
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