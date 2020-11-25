رانيا يحيى: قضية العنف ضد المرأة من أهم أولويات المجلس

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة والذى يوافق يوم ٢٥ نوفمبر من كل عام، وأطلقت منظمة الأمم المتحدة حملة الـ 16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة ،وتهدف الى رفع الوعي وخلق رأى عام واعٍ ومناهضة كافة أشكال العنف الموجهة ضد المرأة .

وقالت الدكتورة رانيا يحيى، عضوة المجلس القومى للمرأة، إن الدولة تقوم بجهود كبيرة لمناهضة العنف ضد المرأة، والمجلس يقوم فى هذا اليوم كعادته كل عام بإطلاق حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة وتستمر حتى اليوم العالمى لحقوق الإنسان.

وأضافت "يحيى" فى تصريحات خاصة ل"دوت الخليج" أن قضية العنف ضد المرأة من أهم أولويات المجلس لأن العنف له مردود اقتصادى واجتماعى ونفسى وسياسى ويؤثر على الأسرة والأبناء .

وتابعت أن التوعية من أهم الخطوات التى يقوم بها المجلس للقضاء على العنف ضد المرأة سواء فى الحملات على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، أو من خلال دور الرائدات الريفيات فى جميع المحافظات.

وأكدت أن هذا العام أطلق المجلس القومى للمرأة حملة "كونى" يعمل عليها فروع المجلس فى 27 محافظة، وحملة لختان الإناث فى سبع محافظات، وهناك مسرح عرائس فى ساقية الصاوى .

ونوهت أنها كعضوة للمجلس تشارك فى حملة ال16يوم لمناهضة العنف ضد المرأة بندوة فى أكاديمية الفنون بحضور النائبتان مايسة عطوة وهند رشاد والكاتبتان الصحفيتان نوال مصطفى وهبة بشر.

وتابعت هناك أيضا مؤتمر اليوم الواحد فى آخر أيام الحملة الموافق اليوم العالمى لحقوق الانسان .

وكان المجلس القومى للمراة قد أضاء مساء اليوم مبناه الرئيسى باللون البرتقالى وذلك للعام الثالث على التوالى تزامنًا مع الإحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة ، و بدء فعاليات حملة الـ 16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة ، والتى يطلقها المجلس هذا العام تحت شعار كونى وتستمر حتى 10 ديسمبر

وصرحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس بأنه قد تمت إضاءة مقر المجلس الرئيسي باللون البرتقالى فى هذا اليوم تضامنا مع النساء والفتيات فى جميع انحاء العالم، ودعما لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة فى العالم بأسره.

وأكدت رئيسة المجلس على ان مصر لديها رؤية واضحة وخطوات جادة تم اتخاذها لمكافحة العنف ضد المرأة، مؤكدة على وجود دعم قوى ودائم للمرأة المصرية من قبل القيادة السياسية، وإيمان راسخ بحماية فتيات ونساء مصر، وتأكيد السيد الرئيس الدائم بان سيدات مصر لهن حقوقًا إنسانية لا يمكن المساس بها.