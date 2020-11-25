تعطيل الدراسة بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة لسوء الأحوال الجوية.. غدا

قررت جامعة الأزهر، تعطيل الدراسة بكليات فرع القاهرة غدا الخميس، لسوء الأحوال الجوية. وقررت جامعة الأزهر، بث المحاضرات أون لاين بالكليات، استعاضة عن تعطيل الدراسة. اقرأ أيضًا.. حالة الطقس اليوم الخميس .. موجة تلقبات جوية وأمطار متوسطة

كان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قرر تعطيل الدراسة بالمدارس غدا لسوء الأحوال الجوية.

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