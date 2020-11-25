فيبي فوزي تهنيء هالة السعيد: قوة مصر الناعمة ماتزال تحقق الريادة على مستوى الوطن العربي

اعتبرت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، فوز وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد كأفضل وزيرة في العالم العربى انجاز جديد يضاف إلى إنجازات المرأة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي آمن دائما بقدرة المرأة المصرية على تحقيق الكثير ، عندما تتاح لها الفرصة ومن ثم ساندها بقوة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية و السياسية

وأشارت وكيله مجلس الشيوخ إلى أنه إنجاز أتصور أنه يأتي في لحظته المناسبة، وسط أجواء من القلق و الخوف تنتاب العالم أجمع بسبب التداعيات الاقتصادية للموجة الثانية من فيروس كورونا، إذ يشير بوضوح إلى أن مصر تسير في الطريق الصحيح على كافة الأصعدة ، خاصة بعد المؤشرات التي نشرها صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية و الاقتصادية الدولية حول الأداء المتميز للاقتصاد المصري رغم الجائحة.

وتابعت: أنه من الملفت للنظر في حصول الدكتورة هالة السعيد على جائزة أفضل وزيرة في العالم العربي انها تأتي لوزيرة ليست في المجال التقليدي الذي اعتادت المرأة أن تتولى مناصب الوزارة فيه مثل التضامن الاجتماعي و الصحة و غيرها، لكنه تخصص دقيق يعتبر عماد الخطة الاقتصادية والتنموية التي تنفذها مصر ، فالتخطيط و التنمية الاقتصادية هي القلب النابض للحكومة المصرية و أحد أهم القطاعات التي يتوقف عليها تحقيق الكثير من أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات.



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وأشارت النائبة فيبي فوزي إلى أن فوز وزيرة مصرية فإنها مؤشر على أن قوة مصر الناعمة ماتزال تحقق الريادة على مستوى الوطن العربي، فرغم ما تحقق من قوة عسكرية و أمنية و استقرار كبير على مدار السنوات الست الماضية ، إلا أن مصر ما تزال لها الريادة في مجالات عدة من بينها الفن و الثقافة و الدبلوماسية، ويضاف إليها تمكين المرأة و تحقيقها ما لم تحققه اي امرأة عربية من المحيط إلى الخليج ، كل التحية و الشكر و التقدير لقيادتنا السياسية التي حرصت على توفير المناخ المناسب لتمكين المرأة، فتحقق لها الكثير من المكاسب التي لم تتحقق على مدار قرن من الزمان هو عمر كفاح المرأة المصرية لنيل حقوقها.