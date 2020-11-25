انطلاق قافلة حزب الوفد لدعم مبادرة مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام

انطلقت منذ قليل قافلة حزب الوفد في أول فوج سياحي لزيارة "مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام"، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في منطقة الأراضي المقدسة "جبل موسى ودير سانت كاترين"، تحت إشراف مصطفى شحاتة عضو الهيئة العليا، وتحت رعاية المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، حيث تحرك الفوج على مجموعتين تحركت الأولى من مدينة طنطا والثانية من مقر الحزب الرئيسي في بولس حنا بالدقي.

ويزور الفوج عدد من المناطق السياحية في محافظة جنوب سيناء التي يتوافد إليها السياح من مختلف البلدان والقارات، كونها واحدة من أهم المعالم السياحية داخل مصر على رأسها دير سانت كاترين وجبل موسى وبعض المناطق الأخرى.

وقال مصطفى شحاتة عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إنه انطلاقًا من ثوابت بيت الأمة ومبادئه بدعم الدولة المصرية في جميع مجالاتها، وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية "مشروع التجلي الأعظم" يساهم حزب الوفد بتحفيز نشاط قطاع السياحة بأول فوج سياحي لزيارة المناطق السياحية في محافظة جنوب سيناء، والذي سيكون له دور كبير في عملية التنمية المستدامة والشاملة وتحفيز النشاط الاقتصادي بالمنطقة، وكذلك جذب ملايين السائحين من دول العالم.

وأكد شحاتة أن فوج حزب الوفد لا يهدف فقط سبيل الرفاهية والمتعة، وإنما لدعم شباب بيت الأمة بثوابت تاريخية وقيم دينية كبيرة وتعريفهم وتثقيفهم بمكانة بلادهم المقدسة والحضارية, وكذلك الجهود المبذولة من الدولة المصرية للحفاظ عليها، وصد محاولات انتهاكها والسيطرة عليها من المتربصين الذين ما زالوا يتربصون بها حتى الآن لنهب ثرواتها

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