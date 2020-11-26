بسبب الشتاء.. لجنة مكافحة «كورونا» تتوقع حدوث زيادة في أعداد المصابين بالفيروس

قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن هناك احتمالية كبيرة أن يحدث بعض الزيادة فى أعداد المصابين بفيروس كورونا فى مصر، وهذا متوقع مع دخول فصل الشتاء، لأنه فصل يحدث فيه نشاط لجميع الفيروسات وليس كورونا فقط، مؤكدا على أن زيادة أعداد الإصابة بالفيروس مرتبطة بالوعى المجتمعى.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأربعاء، على برنامج المواجهة، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل على فضائية إكسترا نيوز، أن هناك أمل قريب أن يكون هناك لقاح واقى للفيروس، ولذلك يجب أن نقول للمصريين أنهم هم طوق النجاة حتى يتم التوصل للقاح الفعال ضد الفيروس، وذلك بالحفاظ على الإجراءات الوقائية الاحترازية.

وأشار الدكتور حسام حسنى، إلى أن اللقاح الموجود حاليا والفعال هو الحفاظ على الإجراءات الوقائية، ثم سيكون اللقاح الفعال الذى سيصدر قريبا فى أخر الربع الأول من العام الجديد، أو بداية الربع الثانى.

وأوضح الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، أن معظم الفيروسات أعراضها متشابهة، فلا يوجد عرض واحد نستطيع من خلاله التفرقة بين كورونا والإنفلونزا، لذلك نقول إن الإجراءات الاحترازية ليست للوقاية من كورونا فقط بل وقاية من كل الفيروسات.