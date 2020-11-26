تعليق الدراسة اليوم بكليات جامعة الأزهر للطلاب عدا الامتحانات والمناقشات العلمية

أعلنت جامعة الأزهر، تعليق الدراسة اليوم الخميس فقط، وذلك بالنسبة للطلاب، ما عدا الكليات التى بها امتحانات أو مناقشات علمية، طبقا لما قرره محافظ القاهرة من تعليق الدارسة بسبب سوء الأحوال الجوية.
كما أوضح بيان للجامعة، الأربعاء، أن قرار تعليق الدراسة يطبق على كليات الجامعة فى المحافظات التى تم تعليق الدراسة بها من خلال المحافظين.
وأضاف بيان الجامعة الأزهر أن المحاضرات الإلكترونية تجرى غدا الخميس من خلال المنصات التعليمية طبقا لجدوال المحاضرات المعلنة بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم دون تعليق أو تأجيل.
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