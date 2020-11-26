تعطيل الدراسة اليوم الخميس في 8 محافظات وإجازة رسمية لبعض الموظفين نتيجة الأمطار الغزيرة

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت اليوم 8 محافظات عن تعطيل الدراسة غداً الخميس، وذلك بعد تحذير هية الأرصاد الجوية، من استمرار التقلبات الجوية وحالة من عدم الإستقرار التي ضربت البلاد أمس الأربعاء وتستمر الخميس والجمعة، وذلك نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يؤدي إلى تقلبات في حالة الطقس وتساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على أغلب أنحاء البلاد.

تعطيل الدراسة اليوم الخميس في 8 محافظات وإجازة رسمية للموظفين ببعض المحافظات

كما جاءت قرارات المحافظين بتعليق الدراسة اليوم الخميس لليوم الثاني على التوالي، وذلك تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي أعطى للمحافظين سلطة تعليق الدراسة بالمحافظات، بحيث يصبح كل محافظ في محافظته، هو الذي يحدد التعطيل من عدمه على حسب الظروف على أرض الواقع.

وبالأمس الأربعاء أعلنت 6 محافظات تعطيل الدراسة، نتيجة سوء الأحوال الجوية، وكانت هذه المحافظات هي الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح ودمياط والدقهلية، واليوم الخميس زاد على المحافظات السابقة محافظتي القاهرة والجيزة والقليوبية، ولم يصدر قرار من كفر الشيخ بمد تعليق الدراسة، وبذلك أصبح هناك 8 محافظات ليس بها دراسة بالمدارس والجامعات اليوم الخميس.

وفي سياق متصل أصدر محافظ الإسكندرية بمنح الموظفين العاملين بالمديريات الخدمية في المحافظة والجهات التابعة لها إجازة رسمية اليوم الخميس، وتتمثل هذه الجهات التي تم منحها إجازة غداً “التربية والتعليم والتضامن والإسكان، والطب البيطري والزراعة والأوقاف، والتموين والري والقوى العاملة والشباب والرياضة”، وذلك كما في البيان التالي.