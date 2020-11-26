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محمد سياف - ابو ظبي - قامت وزيرة الصحة اليوم باستعراض آخر تطورات فيروس كورونا في مصر، وذلك أثناء اجتماع مجلس الوزراء، وكشفت الدكتورة هالة زايد عن المحافظات الأكثر إصابة في مصر والمحافظات المتوسطة والأقل من حيث أعداد المصابين بفيروس كورونا.

“وزيرة الصحة” 4 محافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا وآخر تطورات الفيروس في مصر

وقالت الدكتورة هالة زايد أن هناك 4 محافظات هي الأكثر من حيث أعداد الإصابات، وتأتي في مقدمة هذه المحافظات القاهرة ثم الإسكندرية ثم الغربية، ثم الأقصر، كما كانت محافظات المنوفية، وسوهاج، وأسوان متوسطة الإصابات، أما الحافظات الأقل إصابة فهي الإسماعيلية والسويس والمنيا وجنوب سيناء.

كما استعرضت وزير الصحة والسكان أمام مجلس الوزراء اليوم الجهود المبذولة في إنتاج لقاحات لفيروس كورونا، وأكدت أن عدد اللقاحات الأحدث حتى الآن 217 لقاح، من بينها 63 لقاح في مرحلة التجارب السريرية، وكان الرئيس السيسي بالأمس أعلن أن هناك لقاحات مصرية يتم العمل عليها الآن.

وأشارت الوزيرة إلى وجود تعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية، فيما يخص قطاع السياحة، مع مشاركة المعلومات الموثوقة مع هذه الجهات، وأضافت أن مصر هي البلد الوحيدة في المنطقة التي شهدت عودة السياحة والأنشطة الثقافية والفنية، في وقت لا تزال فيه دول كبرى تغلق مؤسساتها أمام الجمهور، مؤكدةً أن هذه شهادة تميز للحكومة المصرية في التعامل مع أزمة كورونا.