“هيئة الإستشعار عن بُعد” أمطار غزيرة ورعدية وبرق ورعد ورياح لمدة 48 ساعة والأرصاد تنشر أماكن سقوط الأمطار

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محمد سياف - ابو ظبي - حذرت وكيلة هيئة الإستشعار بُعد بـ الأرصاد الجوية اليوم من استمرار حالة عدم الإستقرار في الأحوال الجوية والتي تضرب البلاد منذ بداية يوم أمس الأربعاء ، وذلك نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يؤدي إلى تقلبات في حالة الطقس وتساقط الأمطار الغزيرة والمتوسطة على أغلب أنحاء البلاد والتي يصاحبها رعد وبرق ورياح، وهذا ما حدث بالفعل الأربعاء على أغلب محافظات الجمهورية.

“هيئة الإستشعار عن بُعد” أمطار غزيرة ورعدية وبرق ورعد ورياح لمدة 48 ساعة

وأكدت إيمان شاكر أن حالة عدم الإستقرار في الأحوال الجوية تستمر اليوم الخميس والجمعة وتمتد إلى القاهرة والعديد من المحافظات، وبداية من يوم السبت تبدأ أحوال الطقس في التحسن على أغلب أنحاء البلاد، ونتيجة الطقس السيئ أصدرت 8 محافظاتً قراراً بتعطيل الدراسة بها الخميس.

وقدمت إيمان شاكر وكيل هيئة الإستشعار عن بُعد بـ الأرصاد الجوية، العديد من النصائح للمواطنين خلال موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد الآن، وجاءت هذه النصائح كالتالي:

1- المتابعة المستمرة للأحوال الجوية من خلال هيئة الأرصاد الجوية.

2- القيادة ببطئ أثناء تساقط الأمطار الغزيرة.

3- البعد عن أعمدة الكهرباء.

4- عدم الإنسياق وراء الشائعات.

5- ارتداء الملابس الثقيلة وخاصةً في الساعات الأولى من الصباح والساعات المتأخرة من الليل.

وفي سياق متصل منح محافظ الإسكندرية اليوم الخميس إجازة رسمية لجميع المؤسسات الحكومية بالمحافظة، هذا إلى جانب تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات بالمحافظة، ونشرت الأرصاد الجوية أماكن تساقط الأمطار الغزيرة اليوم السبت والتي جاءت على النحو التالي.

أماكن تساقط الأمطار اليوم الخميس

ووفق هيئة الإستشعار عن بُعد فسوف تتساقط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية “الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد ودمياط وبور سعيد والعريش ورفح”، ومحافظات الوجه البحري “الغربية والمنوفية والبحيرة والدقهلية وكفر الشيخ والشرقية”، كما تكون الأمطار متوسطة إلى خفيفة على القاهرة، ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة، وللمزيد في تقرير الأرصاد التالي.